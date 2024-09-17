Сенбернар короткошерстный

Сенбернары — очень крупные дружелюбные собаки, как правило, спокойного нрава, но при этом достаточно энергичные, несмотря на свои внушительные размеры. Уже больше века эта порода остается самой известной и популярной породой горных собак.

Существуют две разновидности породы: короткошерстная (с плотной, гладкой, хорошо прилегающей шерстью) и длинношерстная (с прямым верхним слоем шерсти средней длины и густым подшерстком).

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)