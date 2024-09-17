Сенбернар короткошерстный

В Швейцарии есть музей сенбернаров, который находится рядом с приютом у перевала Большой Сен-Бернар, где по легенде сенбернар по кличке Барри (жил в 1800–1814 годах) спас 40 человек.

О короткошерстном сенбернаре

Сенбернары — очень крупные дружелюбные собаки, как правило, спокойного нрава, но при этом достаточно энергичные, несмотря на свои внушительные размеры. Уже больше века эта порода остается самой известной и популярной породой горных собак.

Существуют две разновидности породы: короткошерстная (с плотной, гладкой, хорошо прилегающей шерстью) и длинношерстная (с прямым верхним слоем шерсти средней длины и густым подшерстком).

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Дружелюбные / Спокойные / Живые / Настороженные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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