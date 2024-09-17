Сенбернар короткошерстный
О короткошерстном сенбернаре
Сенбернары — очень крупные дружелюбные собаки, как правило, спокойного нрава, но при этом достаточно энергичные, несмотря на свои внушительные размеры. Уже больше века эта порода остается самой известной и популярной породой горных собак.
Существуют две разновидности породы: короткошерстная (с плотной, гладкой, хорошо прилегающей шерстью) и длинношерстная (с прямым верхним слоем шерсти средней длины и густым подшерстком).Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная группа: Очень крупные
Средняя продолжительность жизни: 8-10 лет
Дружелюбные / Спокойные / Живые / Настороженные
Основные факты
Требуется груминг в умеренном объеме
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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