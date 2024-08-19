Салюки
О салюки
Существуют много разновидностей породы салюки. Это связано с особым местом, которое занимает эта порода в арабских традициях, а также огромной территорией ближневосточного региона, в котором каждое племя выводило свою разновидность этой породы.
Считается, что по поведению салюки похожи на кошек, сдержанно относятся к посторонним, полны достоинства, отличаются умом, и при этом они остаются относительно независимыми. Салюки — невероятно преданные собаки, которые хорошо адаптируются к любой домашней обстановке.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Ближний Восток
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Сдержанные / Умные / Независимые / Уверенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется доступ к площадке на улице
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