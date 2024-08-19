Салюки

Салюки — воплощение грации и симметрии, а также они очень быстрые, выносливые и сильные.
Взрослая собака салюки, черно-белое изображение

О салюки

Существуют много разновидностей породы салюки. Это связано с особым местом, которое занимает эта порода в арабских традициях, а также огромной территорией ближневосточного региона, в котором каждое племя выводило свою разновидность этой породы.

Считается, что по поведению салюки похожи на кошек, сдержанно относятся к посторонним, полны достоинства, отличаются умом, и при этом они остаются относительно независимыми. Салюки — невероятно преданные собаки, которые хорошо адаптируются к любой домашней обстановке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Ближний Восток

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Сдержанные / Умные / Независимые / Уверенные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требуется доступ к площадке на улице

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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