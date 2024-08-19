Самоед

Самоеды известны своей «улыбкой», создаваемой формой и положением глаз, а также приподнятыми уголками пасти.
Взрослый самоед, черно-белое изображение

О самоеде

Характерными чертами этих белых арктических шпицеобразных собак средних размеров являются сила, выносливость, обаяние, грациозность, чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Самоеды никогда не проявляют подозрительность или настороженность по отношению к посторонним, поэтому не стоит использовать их в качестве сторожевых собак.

Умному и немного озорному самоеду нужен опытный владелец, который сможет показать собаке, «кто в доме хозяин».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Россия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Уравновешенные / Бдительные / Дружелюбные / Подвижные / Уверенные / Общительные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Хорошо поддается дрессировке

Требуется владелец с некоторым опытом

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей