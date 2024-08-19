Самоед
О самоеде
Характерными чертами этих белых арктических шпицеобразных собак средних размеров являются сила, выносливость, обаяние, грациозность, чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Самоеды никогда не проявляют подозрительность или настороженность по отношению к посторонним, поэтому не стоит использовать их в качестве сторожевых собак.
Умному и немного озорному самоеду нужен опытный владелец, который сможет показать собаке, «кто в доме хозяин».Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Россия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Уравновешенные / Бдительные / Дружелюбные / Подвижные / Уверенные / Общительные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Требуется владелец с некоторым опытом
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