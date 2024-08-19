Схапендус — это собака, которая до сих пор используется для выпаса овец. Поскольку пастбища для овец расположены в основном в тихих, уединенных районах страны, схапендусы должны обладать большой выносливостью и подвижностью.

Питер Тупул вывел современных схапендусов. Во время Второй мировой войны он вызвал новый интерес к практически вымершей породе, а в последующие годы приложил немалые усилия к ее восстановлению.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)