Схапендус

У них упругая и легкая походка, замечательные способности к прыжкам. Хороший схапендус бдителен и смел.
Взрослый схапендус, черно-белое изображение

О схапендусе

Схапендус — это собака, которая до сих пор используется для выпаса овец. Поскольку пастбища для овец расположены в основном в тихих, уединенных районах страны, схапендусы должны обладать большой выносливостью и подвижностью.

Питер Тупул вывел современных схапендусов. Во время Второй мировой войны он вызвал новый интерес к практически вымершей породе, а в последующие годы приложил немалые усилия к ее восстановлению.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные / Умные / Преданные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная собака для семьи

Требуются умеренные физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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