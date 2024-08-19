Гончая Шиллера
О гончей Шиллера
Гончие Шиллера — гармонично сложенные, мускулистые и благородные животные, которые излучают стремительность и силу. Их ценят за живое, внимательное поведение. Они умны и послушны, славятся кротким отношением к детям, а при соответствующей дрессировке с легкостью осваиваются в семье.
Гончие Шиллера имеют пропорциональное телосложение, немного прямоугольное, поджарое и статное туловище, что создает впечатление стремительности и силы. Окрас этих собак — черный чепрак на желтовато-коричневом фоне.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швеция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы
Напористые / Спокойные / Умные / Послушные / Тихие / Уравновешенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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