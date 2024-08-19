Гончая Шиллера

Гончие Шиллера — гармонично сложенные, мускулистые и благородные животные, которые излучают стремительность и силу. Их ценят за живое, внимательное поведение. Они умны и послушны, славятся кротким отношением к детям, а при соответствующей дрессировке с легкостью осваиваются в семье.

Гончие Шиллера имеют пропорциональное телосложение, немного прямоугольное, поджарое и статное туловище, что создает впечатление стремительности и силы. Окрас этих собак — черный чепрак на желтовато-коричневом фоне.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)