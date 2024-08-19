Гончая Шиллера

Гончие Шиллера предназначены для охоты на зайцев и лис, но их не используют на охоте в стаях или смычках. Они не предназначены для охоты на оленей.
Взрослая гончая Шиллера, черно-белое изображение

О гончей Шиллера

Гончие Шиллера — гармонично сложенные, мускулистые и благородные животные, которые излучают стремительность и силу. Их ценят за живое, внимательное поведение. Они умны и послушны, славятся кротким отношением к детям, а при соответствующей дрессировке с легкостью осваиваются в семье.

Гончие Шиллера имеют пропорциональное телосложение, немного прямоугольное, поджарое и статное туловище, что создает впечатление стремительности и силы. Окрас этих собак — черный чепрак на желтовато-коричневом фоне.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы

Напористые / Спокойные / Умные / Послушные / Тихие / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Дружелюбное поведение при общении с детьми

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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