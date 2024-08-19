Схиперке — овчарки мелких размеров, но крепко сложенные. У них очень своеобразная прямая шерсть, образующая на шее пышный воротник, гриву и жабо. Хороший характер, любопытство, присущее овчаркам, а также размеры этих собак объясняют их популярность далеко за пределами Бельгии.

Эти прекрасные небольшие собаки полны любви к своим семьям, но могут быть достаточно сдержанными с посторонними, что делает их надежными сторожевыми и охранными собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)