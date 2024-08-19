Схиперке
О схиперке
Схиперке — овчарки мелких размеров, но крепко сложенные. У них очень своеобразная прямая шерсть, образующая на шее пышный воротник, гриву и жабо. Хороший характер, любопытство, присущее овчаркам, а также размеры этих собак объясняют их популярность далеко за пределами Бельгии.
Эти прекрасные небольшие собаки полны любви к своим семьям, но могут быть достаточно сдержанными с посторонними, что делает их надежными сторожевыми и охранными собаками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Бельгия
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы
Подвижные / Подвижные / Бдительные / Сторожевые / Кроткие
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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