Схиперке

Активные и подвижные, неутомимые и всегда заинтересованные в том, что происходит вокруг, они будут привлекать ваше внимание звонким лаем.
Взрослый схиперке, черно-белое изображение

О схиперке

Схиперке — овчарки мелких размеров, но крепко сложенные. У них очень своеобразная прямая шерсть, образующая на шее пышный воротник, гриву и жабо. Хороший характер, любопытство, присущее овчаркам, а также размеры этих собак объясняют их популярность далеко за пределами Бельгии.

Эти прекрасные небольшие собаки полны любви к своим семьям, но могут быть достаточно сдержанными с посторонними, что делает их надежными сторожевыми и охранными собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Бельгия

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 13-15 годы

Подвижные / Подвижные / Бдительные / Сторожевые / Кроткие

Основные факты

Отличная сторожевая собака

Требуется умеренный уход за шерстью

Дружелюбное поведение при общении с детьми

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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