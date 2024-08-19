Дирхаунд

Дирхаунды — это кроткие, дружелюбные собаки. Они всегда стремятся угодить владельцу, поэтому послушны и легко поддаются дрессировке.
Взрослый дирхаунд, черно-белое изображение

О дирхаунде

Эти добродушные собаки ведут себя с достоинством и никогда не проявляют беспокойство или подозрительность. Дирхаунды напоминают грубошерстных грейхаундов, но они отличаются более крупными размерами и более развитым костяком. Это отличные компаньоны, превосходные охотники и талантливые беговые собаки.

В Шотландии всегда были борзые с грубой шерстью. Межпородное скрещивание и отбор помогли сформировать породу. В настоящее время дирхаунды являются знаковой породой Шотландии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 8-11 годы

Кроткие / Дружелюбные / Послушные / Упорные / Спокойные / Любвеобильные / Жизнерадостный / Уравновешенные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требуется умеренный уход за шерстью

Нуждается в опытном владельце

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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