Эти добродушные собаки ведут себя с достоинством и никогда не проявляют беспокойство или подозрительность. Дирхаунды напоминают грубошерстных грейхаундов, но они отличаются более крупными размерами и более развитым костяком. Это отличные компаньоны, превосходные охотники и талантливые беговые собаки.

В Шотландии всегда были борзые с грубой шерстью. Межпородное скрещивание и отбор помогли сформировать породу. В настоящее время дирхаунды являются знаковой породой Шотландии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)