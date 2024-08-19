Дирхаунд
О дирхаунде
Эти добродушные собаки ведут себя с достоинством и никогда не проявляют беспокойство или подозрительность. Дирхаунды напоминают грубошерстных грейхаундов, но они отличаются более крупными размерами и более развитым костяком. Это отличные компаньоны, превосходные охотники и талантливые беговые собаки.
В Шотландии всегда были борзые с грубой шерстью. Межпородное скрещивание и отбор помогли сформировать породу. В настоящее время дирхаунды являются знаковой породой Шотландии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 8-11 годы
Кроткие / Дружелюбные / Послушные / Упорные / Спокойные / Любвеобильные / Жизнерадостный / Уравновешенные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуется умеренный уход за шерстью
Нуждается в опытном владельце
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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