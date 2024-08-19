Силихем-терьер — это крепкая, бдительная, бесстрашная, но в то же время игривая и очень дружелюбная собака с хорошими рабочими качествами. Силихем-терьер менее активен, чем другие терьеры, поэтому он идеально подходит для содержания в небольших домах или квартирах.

Эта собака обладает прекрасным веселым игривым характером, благодаря чему становится любимцем всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)