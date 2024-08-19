Силихем-терьер
О силихем-терьере
Силихем-терьер — это крепкая, бдительная, бесстрашная, но в то же время игривая и очень дружелюбная собака с хорошими рабочими качествами. Силихем-терьер менее активен, чем другие терьеры, поэтому он идеально подходит для содержания в небольших домах или квартирах.
Эта собака обладает прекрасным веселым игривым характером, благодаря чему становится любимцем всей семьи.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Подвижные / Уравновешенные / Игривые / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные
Основные факты
Подходит для неопытных владельцев
Отличная собака для семьи
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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