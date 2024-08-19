Силихем-терьер

Силихем-терьер был выведен для охоты на выдру. Белый окрас, необычный для терьеров, позволяет без труда заметить собаку в воде и не спутать ее с добычей.
Взрослый силихем-терьер в положении сидя, черно-белое изображение

О силихем-терьере

Силихем-терьер — это крепкая, бдительная, бесстрашная, но в то же время игривая и очень дружелюбная собака с хорошими рабочими качествами. Силихем-терьер менее активен, чем другие терьеры, поэтому он идеально подходит для содержания в небольших домах или квартирах.

Эта собака обладает прекрасным веселым игривым характером, благодаря чему становится любимцем всей семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Подвижные / Уравновешенные / Игривые / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные

Основные факты

Подходит для неопытных владельцев

Отличная собака для семьи

Требуется умеренный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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