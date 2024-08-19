Сербская гончая

Сербская гончая — одна из многочисленных пород гончих, встречающихся на Балканах. Считается, что гончие из Анатолии сыграли большую роль в развитии этой породы.
Взрослая сербская гончая на черно-белой фотографии

О сербской гончей

Сербские гончие — дружелюбные, живые и очень настойчивые собаки. Они заслужили хорошую репутацию среди охотников благодаря своей способности легко понимать указания.

Сербские гончие отличаются спокойным, общительным нравом, терпеливо относятся к детям и другим животным, поэтому с легкостью привыкают к жизни в семье. Из-за развитого охотничьего инстинкта они больше подходят для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Сербия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 11-12 годы

Бдительные / Уравновешенные / Общительные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Требуется владелец с некоторым опытом

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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