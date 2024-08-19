Сербская гончая
О сербской гончей
Сербские гончие — дружелюбные, живые и очень настойчивые собаки. Они заслужили хорошую репутацию среди охотников благодаря своей способности легко понимать указания.
Сербские гончие отличаются спокойным, общительным нравом, терпеливо относятся к детям и другим животным, поэтому с легкостью привыкают к жизни в семье. Из-за развитого охотничьего инстинкта они больше подходят для активных владельцев.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Сербия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-12 годы
Бдительные / Уравновешенные / Общительные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется владелец с некоторым опытом
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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