Сербская гончая

Сербские гончие — дружелюбные, живые и очень настойчивые собаки. Они заслужили хорошую репутацию среди охотников благодаря своей способности легко понимать указания.

Сербские гончие отличаются спокойным, общительным нравом, терпеливо относятся к детям и другим животным, поэтому с легкостью привыкают к жизни в семье. Из-за развитого охотничьего инстинкта они больше подходят для активных владельцев.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)