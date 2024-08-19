Сербская трехцветная гончая

Сербские трехцветные гончие — очень обаятельные собаки. Они отличаются средними размерами, крепким телосложением и ценятся за уравновешенный характер, активность и энергичность.

Представители этой породы, как и другие родственные балканские породы, преданны, дружелюбны, уверены в себе и очень упорны.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)