Сербская трехцветная гончая

Несмотря на длительную историю контролируемого разведения, эта порода остается редкой за пределами Сербии, где она заслужила репутацию превосходного охотника на зайцев и лис.
Взрослая сербская гончая, черно-белое изображение

О сербской трехцветной гончей

Сербские трехцветные гончие — очень обаятельные собаки. Они отличаются средними размерами, крепким телосложением и ценятся за уравновешенный характер, активность и энергичность.

Представители этой породы, как и другие родственные балканские породы, преданны, дружелюбны, уверены в себе и очень упорны.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Сербия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 11-12 годы

Бдительные / Преданные / Уравновешенные / Общительные / Жизнерадостный / Подвижные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Требуется доступ к площадке на улице

Отличная сторожевая собака


Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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