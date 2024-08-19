Сербская трехцветная гончая
О сербской трехцветной гончей
Сербские трехцветные гончие — очень обаятельные собаки. Они отличаются средними размерами, крепким телосложением и ценятся за уравновешенный характер, активность и энергичность.
Представители этой породы, как и другие родственные балканские породы, преданны, дружелюбны, уверены в себе и очень упорны.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Сербия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-12 годы
Бдительные / Преданные / Уравновешенные / Общительные / Жизнерадостный / Подвижные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
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Здоровье на протяжении всей жизни
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