Шелти
О шелти
Шелти — очень красивые рабочие собаки небольшого размера с длинной шерстью. Густая шерсть, интеллект, терпение и дружелюбное выражение делают их идеальными семейными собаками.
Эти сильные маленькие собаки бдительны и активны, они ласковы и отзывчивы с владельцем, но сторонятся посторонних. Все шотландские овчарки известны своей сильной привязанностью к людям.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Любвеобильные / Бдительные / Кроткие / Умные / Подвижные / Послушные / Сдержанные / Уверенные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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