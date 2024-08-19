Шелти

За элегантным внешним видом и красивым окрасом скрывается опытная крепкая овчарка, охотно участвующая в спортивных соревнованиях.
Взрослая собака шелти, черно-белое изображение

О шелти

Шелти — очень красивые рабочие собаки небольшого размера с длинной шерстью. Густая шерсть, интеллект, терпение и дружелюбное выражение делают их идеальными семейными собаками.

Эти сильные маленькие собаки бдительны и активны, они ласковы и отзывчивы с владельцем, но сторонятся посторонних. Все шотландские овчарки известны своей сильной привязанностью к людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Любвеобильные / Бдительные / Кроткие / Умные / Подвижные / Послушные / Сдержанные / Уверенные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Отличная собака для семьи

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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