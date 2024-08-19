Шелти — очень красивые рабочие собаки небольшого размера с длинной шерстью. Густая шерсть, интеллект, терпение и дружелюбное выражение делают их идеальными семейными собаками.

Эти сильные маленькие собаки бдительны и активны, они ласковы и отзывчивы с владельцем, но сторонятся посторонних. Все шотландские овчарки известны своей сильной привязанностью к людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)