Описание породы сиба-ину
Когда-то сиба-ину разводили в Японии как охотничьих собак, а теперь они являются национальным достоянием этой страны. Это умные, независимые, быстрые животные — из-за самоуверенности и самодостаточности их иногда сравнивают с кошками. Однако, если начать обучение и социализацию в раннем возрасте, они станут преданными членами семьи.
Официальное название: Сиба-ину
Другие названия: Сиба
Происхождение: Япония
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Активность линьки4 out of 5
Склонность к лаянию1 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами2 out of 5
Переносимость жары4 out of 5
Переносимость холода5 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра*3 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|35.5 - 40.5 cm
|33 - 38 cm
|Вес
|Вес
|10.5 - 11.5 kg
|7.5 - 8.5 kg
|Взрослый возраст
|От 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|От 10 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Сиба-ину завезли на Запад лишь в середине прошлого века, но они быстро завоевали популярность. Так напоминающие лисиц из-за своей проворной походки, треугольных заостренных ушей и настороженности, сиба-ину источают уверенность своим пристальным спокойным взглядом.
Используемые когда-то для охоты в горах Японии, они представляют собой небольшую, пропорционально сложенную собаку, которая также любит жить в помещении. Тем не менее им нужно проводить достаточно времени на открытом воздухе. Поскольку у них сильно развит охотничий инстинкт, не рекомендуется их спускать с поводка за пределами разрешенных площадок. Это достаточно умные собаки, которые могут найти выход из любой ситуации. А когда выход найден, их мало что остановит в исследовании новых территорий.
Они проявляют себя в различных формах поведения, включая интригующую, порой вызывающую двойственную реакцию вокализацию, которую сравнивают с йодлем (особая манера пения без слов у некоторых народов). Вывод: с ними редко бывает скучно.
Поскольку они волевые, умные животные, раннее обучение и социализация — залог их успешного воспитания. Сибы имеют сильный территориальный инстинкт, они быстро выбирают себе вещи и людей, которыми могут не захотеть делиться. Их нужно учить делиться с самого раннего возраста. При правильном обучении они вырастают преданными защитниками.
2 факта о сиба-ину
1. Порода, которая уходит корнями в древность
Хотя сиба-ину получили свое официальное название только в 1920-х годах и были завезены на Запад относительно недавно, это далеко не новая порода. Она существует уже более девяти тысяч лет. Изображения собак, похожих на сибу, были найдены на рисунках первобытных японцев, датируемых 300 г. до н. э.
2. Спасение от исчезновения
Изначально в Японии существовало три типа сиба-ину: сан-ин, мино и синсо. К сожалению, в ходе Второй мировой войны и последующей вспышки чумы плотоядных было уничтожено слишком большое количество особей всех трех типов, ни один из них не уцелел в чистом виде. Затем была проведена большая работа по спасению породы путем скрещивания трех разновидностей. В результате появились сиба-ину, которых мы знаем и любим сегодня.
История породы
Генетические исследования подтверждают присутствие прародителей породы на территории современной Японии еще 7000 лет до нашей эры, а значит, она является старейшей из шести аборигенных пород шпицев в стране. Изначально они использовалась охотниками для вспугивания дичи, поэтому некоторые предполагают, что название «сиба» происходит от японского слова, переводящегося как «хворост», что означает отсылку к типу кустов, в которых они охотились. Согласно второй теории, название породы происходит от цвета листьев хвороста, на который похожа их шерсть. Согласно третьей теории, слово «сиба» означало «маленький» на устаревшем диалекте. «Ину» — это просто японское слово, означающее «собака». В любом случае это название не было официальным в Японии до 1920-х годов.
Благодаря кампании, проведенной энтузиастами и Ассоциацией по сохранению японских пород (NIPPO), сиба-ину была объявлена национальным достоянием в 1937 году. В середине XVIII века Япония начала импортировать другие породы, скрещивая новозавезенных собак с местными породами, что разбавило кровную линию сибы.
Полная жестокости Первая мировая война и последующая вспышка чумы плотоядных поставили породу на грань исчезновения. Вскоре после этого были созданы программы по скрещиванию уцелевших кровных линий породы, что дало нам собаку, которую мы знаем сегодня.
В Америку она впервые попала в 1954 году, когда ее привезла семья американского военного; однако отсчет истории породы в стране ведется от рождения первого помета в США в 1979 году. Тем не менее она получила полное признание от AKC и UKC только в 1992 году. При этом слово «ину» было убрано, и порода официально стала называться «сиба».
От головы до кончика хвоста
Внешние данные сиба-ину
1.Верхний слой шерсти
2.Подшерсток
3.Морда
4.Уши
5.Корпус
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о сиба-ину
От аллергии страдают не только люди
У представителей породы нередко проявляются аллергические реакции, которые бывают трех видов: пищевые, контактные и ингаляционные. Будьте внимательны к симптомам аллергии, которая может проявляться зудом, покраснением или выпадением шерсти. Если вы заметите любой из признаков, как можно скорее отправляйтесь к ветеринарному врачу, который порекомендует подходящее лечение.
Только профессиональные заводчики могут гарантировать, что у животного здоровые суставы
Нередко у собак этой породы развивается дисплазия тазобедренного сустава (ДТС) — наследственное заболевание опорно-двигательного аппарата, вызывающее деформацию суставов, сильную боль и хромоту на задние лапы. Поскольку дисплазия передается генетически, очень важно найти надежного заводчика, который сможет предоставить необходимые ветеринарные документы о проведенном тестировании на наличие ДТС. Полноценное ветеринарное обследование с рентгенографией помогут поставить окончательный диагноз, на основании которого специалист составит план лечения.
У мелких собак могут возникать проблемы с коленной чашечкой
Вывих коленной чашечки — это состояние, при котором она «гуляет», что является частой причиной дискомфорта и хромоты, особенно у мелких пород. Будьте внимательны к «перескоку» — движению, когда питомец несколько шагов не опирается на одну из конечностей, иногда встряхивает ее, а затем снова наступает на нее. Диагностировать вывих коленной чашечки, а затем назначить подходящее лечение может только ветеринарный врач.
Здоровое питание — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма нужно учитывать много факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для его роста и развития. До 10 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула. На протяжении всей жизни лабрадора-ретривера важно избегать кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих питомцев крокетами из их суточной порции корма, и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Важным фактором, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и текстуры крокет, являются зубы щенка — сначала молочные (первые) зубы, а затем постоянные. Для поддержания здоровья кожи и шерсти необходим ряд ключевых питательных веществ, таких как жирные кислоты Омега-3 (EPA\DHA), витамин A, масло огуречника. Кроме того, щенкам во время короткой фазы роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих питомцев должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в кормах для взрослых животных. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности:
поддержание здоровья кожи благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (EPA/DHA), незаменимых аминокислотами, витаминами группы В;
поддержание здоровья пищеварительной системы благодаря легкоусвояемым белкам и фруктоолигосахаридам, которые способствуют балансу кишечной микрофлоры и хорошему качеству стула;
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров. Избыточный вес может негативно влиять на здоровье всего организма. Для сохранения здоровья необходимо сбалансированное питание.
Во взрослом возрасте эти собаки подвержены заболеваниям полости рта, в частности отложению зубного налета и камня. Нужно уделить серьезное внимание поддержанию здоровья ротовой полости. Формула, содержащая хелаторы кальция, способствует уменьшению образования зубного камня, а гранулы сухого корма поддерживают ежедневную гигиену полости рта. Мелкие собаки отличаются привередливостью в выборе пищи. Особая формула, включающая натуральные ароматизаторы, а также размер и текстура гранул стимулируют их аппетит. Кроме того, мелкие породы склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для поддержания ее здоровья рекомендуется специальное питание.
Легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки, высококачественные источники углеводов помогают уменьшить запах и объем стула животных, живущих в основном в помещении. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, пониженное содержание калорий, включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, помогают поддерживать здоровый вес. Помимо постоянного содержания в помещении, стерилизация также приводит к избыточному весу собак.
После 7 лет у этих питомцев появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит работу почек. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами, помогают защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением
Высококачественный белок. Существует ошибочное суждение, что снижение уровня белка в рационе помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, однако это не так. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
Содержание и уход
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
От природы это очень активные, игривые животные, которым нужна ежедневная физическая нагрузка. Обязательно выводите питомца на долгую прогулку или пробежку (всегда на поводке) или позволяйте ему каждый день бегать по закрытому огражденному участку. Сиба-ину отлично чувствуют себя вне дома, будь то лес или оживленный торговый район, при условии, что рядом их люди. Чем больше физической нагрузки они получают, тем более спокойными они будут дома.
За их нарядную короткую шерсть, особенно зимний вариант, приходится платить — можно потратить немало времени и ресурсов, ухаживая за шерстью питомца самостоятельно или отводя его к профессиональному грумеру. Ведь линяют они сильно!
Большую часть года шерсть выпадает незначительно — с этим можно легко справиться, регулярно вычесывая питомца. Хорошая новость заключается в том, что стандарт породы запрещает тримминг. Периоды линьки наступают дважды в год.
Проблемы могут возникнуть также при стрижке когтей — этим питомцам редко нравится подобная процедура. С этим вам может помочь профессионал. Чтобы сделать этот процесс как можно более гладким, начните приучение к процедуре в самом раннем возрасте. Таким образом собака привыкнет к манипуляциям и не будет бояться ухода за когтями!
Обязательно поддерживайте гигиену зубов сибы с помощью специальных гранул, которые стимулируют разгрызание и способствуют механической очистке зубов.
Невозможно переоценить важность обучения собаки с раннего возраста.
Эти животные очень умны, знают, чего хотят, но, как правило, не любят незнакомцев, поэтому обучение и социализацию на основе вознаграждения нужно начинать как можно раньше.
Важно помнить: если отпустить сиба-ину с поводка, она убежит. Обязательно держите сибу на поводке, а между прогулками — на закрытом огражденном участке или в доме.
Если начать обучение и социализацию в раннем возрасте, она станет фантастическим, ласковым компаньоном — затраченные усилия определенно окупятся!
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Всё о сиба-ину
Поскольку представители породы независимые, умные, волевые животные, с их дрессировкой могут возникнуть трудности. Однако при правильном обучении и социализации с раннего возраста они могут стать самыми очаровательными и верными компаньонами. Для них настоятельно рекомендуется обучение на основе вознаграждения.
Эти питомцы не нуждаются в постоянном человеческом внимании, они прекрасно себя чувствуют, оставаясь дома в одиночестве; тем не менее это время должно компенсироваться достаточным объемом ежедневной физической нагрузки. Если им не обеспечить достаточный уровень активности, из-за скуки они могут проявлять деструктивное поведение, то есть портить вещи и мебель дома.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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