Все, что нужно знать о породе



Сиба-ину завезли на Запад лишь в середине прошлого века, но они быстро завоевали популярность. Так напоминающие лисиц из-за своей проворной походки, треугольных заостренных ушей и настороженности, сиба-ину источают уверенность своим пристальным спокойным взглядом.

Используемые когда-то для охоты в горах Японии, они представляют собой небольшую, пропорционально сложенную собаку, которая также любит жить в помещении. Тем не менее им нужно проводить достаточно времени на открытом воздухе. Поскольку у них сильно развит охотничий инстинкт, не рекомендуется их спускать с поводка за пределами разрешенных площадок. Это достаточно умные собаки, которые могут найти выход из любой ситуации. А когда выход найден, их мало что остановит в исследовании новых территорий.

Они проявляют себя в различных формах поведения, включая интригующую, порой вызывающую двойственную реакцию вокализацию, которую сравнивают с йодлем (особая манера пения без слов у некоторых народов). Вывод: с ними редко бывает скучно.

Поскольку они волевые, умные животные, раннее обучение и социализация — залог их успешного воспитания. Сибы имеют сильный территориальный инстинкт, они быстро выбирают себе вещи и людей, которыми могут не захотеть делиться. Их нужно учить делиться с самого раннего возраста. При правильном обучении они вырастают преданными защитниками.