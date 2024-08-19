Сибирский хаски
О сибирском хаски
Сибирские хаски — бдительные и общительные животные с кротким характером. Несмотря на их размеры и внешний вид, они не агрессивны по отношению к другим собакам или человеку, если прошли необходимую дрессировку и получили навыки социализации.
Интеллект, спокойствие и желание угодить владельцу делают сибирских хаски достойными компаньонами и отличными рабочими собаками.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Соединенные Штаты Америки
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы
Дружелюбные / Кроткие / Бдительные / Уверенные / Умные / Упорные / Уравновешенные / Трудолюбивые / Независимые
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Требуется доступ к площадке на улице
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