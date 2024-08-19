Сибирские хаски — бдительные и общительные животные с кротким характером. Несмотря на их размеры и внешний вид, они не агрессивны по отношению к другим собакам или человеку, если прошли необходимую дрессировку и получили навыки социализации.

Интеллект, спокойствие и желание угодить владельцу делают сибирских хаски достойными компаньонами и отличными рабочими собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)