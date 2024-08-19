Сибирский хаски

Originally from Eastern Siberia, the Siberian Husky was imported into the U.S.A. in 1909 as a sled dog.
black and white Siberian Husky adult

О сибирском хаски

Сибирские хаски — бдительные и общительные животные с кротким характером. Несмотря на их размеры и внешний вид, они не агрессивны по отношению к другим собакам или человеку, если прошли необходимую дрессировку и получили навыки социализации.

Интеллект, спокойствие и желание угодить владельцу делают сибирских хаски достойными компаньонами и отличными рабочими собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)


Породные особенности

Страна: Соединенные Штаты Америки

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы

Дружелюбные / Кроткие / Бдительные / Уверенные / Умные / Упорные / Уравновешенные / Трудолюбивые / Независимые

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке

Требуются большие физические нагрузки

Требуется доступ к площадке на улице

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