Скайтерьер

Изящные и благородные скайтерьеры признают только одного владельца и не доверяют посторонним, но при этом они совершенно не злобные. Легендарная преданность — лишь одно из множества качеств этих собак.
Взрослый скайтерьер, черно-белое изображение

О скайтерьере

Скайтерьеров легко отличить от родственных пород благодаря покрытому густой шерстью приземистому телу, длина которого в два раза превышает высоту. Кажется, что эти собаки передвигаются без каких-либо усилий. У них крепкие передние и задние конечности, корпус и челюсти.

Скайтерьеры — крепкие и упорные небольшие собаки, сильно привязанные к владельцу. При этом они проявляют естественную настороженность к незнакомым людям и не отличаются терпеливым отношением к маленьким детям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Преданные / Сдержанные

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Требуется умеренная дрессировка

Наличие сада не обязательно

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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