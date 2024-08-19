Скайтерьер

Скайтерьеров легко отличить от родственных пород благодаря покрытому густой шерстью приземистому телу, длина которого в два раза превышает высоту. Кажется, что эти собаки передвигаются без каких-либо усилий. У них крепкие передние и задние конечности, корпус и челюсти.

Скайтерьеры — крепкие и упорные небольшие собаки, сильно привязанные к владельцу. При этом они проявляют естественную настороженность к незнакомым людям и не отличаются терпеливым отношением к маленьким детям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)