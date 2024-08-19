Скайтерьер
О скайтерьере
Скайтерьеров легко отличить от родственных пород благодаря покрытому густой шерстью приземистому телу, длина которого в два раза превышает высоту. Кажется, что эти собаки передвигаются без каких-либо усилий. У них крепкие передние и задние конечности, корпус и челюсти.
Скайтерьеры — крепкие и упорные небольшие собаки, сильно привязанные к владельцу. При этом они проявляют естественную настороженность к незнакомым людям и не отличаются терпеливым отношением к маленьким детям.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Преданные / Сдержанные
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется умеренная дрессировка
Наличие сада не обязательно
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