Эти североафриканские собаки — прирожденные охотники, способные переносить длительные нагрузки. Тем не менее они любят комфорт.

В магрибских странах слюги разводили веками. В настоящее время самая высокая численность собак этой породы зарегистрирована в Марокко, где был разработан стандарт породы. Эти борзые очень элегантны; гладкая шерсть, сухопарое сложение и изящные движения придают их облику невыразимое благородство.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)