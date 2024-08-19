Слюги
О слюги
Эти североафриканские собаки — прирожденные охотники, способные переносить длительные нагрузки. Тем не менее они любят комфорт.
В магрибских странах слюги разводили веками. В настоящее время самая высокая численность собак этой породы зарегистрирована в Марокко, где был разработан стандарт породы. Эти борзые очень элегантны; гладкая шерсть, сухопарое сложение и изящные движения придают их облику невыразимое благородство.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Марокко
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Любвеобильные / Напористые / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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