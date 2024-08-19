Слюги

Аристократичный и несколько надменный вид слюги не мешает им проявлять большую привязанность к людям из своего ближайшего окружения, которых они готовы защищать в случае необходимости.
Взрослый слюги, черно-белое изображение

О слюги

Эти североафриканские собаки — прирожденные охотники, способные переносить длительные нагрузки. Тем не менее они любят комфорт.

В магрибских странах слюги разводили веками. В настоящее время самая высокая численность собак этой породы зарегистрирована в Марокко, где был разработан стандарт породы. Эти борзые очень элегантны; гладкая шерсть, сухопарое сложение и изящные движения придают их облику невыразимое благородство.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Марокко

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы

Любвеобильные / Напористые / Кроткие / Независимые / Умные / Преданные / Общительные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Дрессировку следует начинать в раннем возрасте

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей