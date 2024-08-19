Словацкий чувач

Несмотря на мощь, движения чувача отличаются удивительной легкостью, мягкостью и стремительностью на любой местности и в любое время года. Эти собаки предпочитают передвигаться рысью.
Взрослый словацкий чувач в положении стоя, черно-белое изображение

О словацком чуваче

Словацкие чувачи — крепкие горные собаки с густой белой шерстью и прочным костяком. Они известны своим живым, бдительным и бесстрашным характером.

За несколько веков существования породы эти внушительного вида собаки прямоугольного формата приспособились к суровому климату словацких Татр. Название породы связано со словацким словом, означающим «прислушиваться» и родственным русскому «чуткий».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Словакия

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы

Бдительные / Кроткие / Независимые / Преданные / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Нуждается в опытном владельце

Дружелюбное поведение при общении с детьми

Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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