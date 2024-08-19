Словацкий чувач

Словацкие чувачи — крепкие горные собаки с густой белой шерстью и прочным костяком. Они известны своим живым, бдительным и бесстрашным характером.

За несколько веков существования породы эти внушительного вида собаки прямоугольного формата приспособились к суровому климату словацких Татр. Название породы связано со словацким словом, означающим «прислушиваться» и родственным русскому «чуткий».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)