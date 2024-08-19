Словацкий чувач
О словацком чуваче
Словацкие чувачи — крепкие горные собаки с густой белой шерстью и прочным костяком. Они известны своим живым, бдительным и бесстрашным характером.
За несколько веков существования породы эти внушительного вида собаки прямоугольного формата приспособились к суровому климату словацких Татр. Название породы связано со словацким словом, означающим «прислушиваться» и родственным русскому «чуткий».Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Словакия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы
Бдительные / Кроткие / Независимые / Преданные / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Нуждается в опытном владельце
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требует минимального ухода за шерстью
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