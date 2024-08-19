Словацкая гончая

Смелость и хладнокровие являются одними из наиболее ценных черт словацкой гончей, которая используется на родине для выслеживания кабанов и хищников.

Сплошной черный окрас словацких гончих всегда характеризуется наличием подпалин. Несмотря на довольно легкое телосложение, эти собаки наделены крепким костяком, образующим корпус удлиненного прямоугольного формата. У этих энергичных гончих необычайно развито чувство направления.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)