Словацкая гончая
О словацкой гончей
Смелость и хладнокровие являются одними из наиболее ценных черт словацкой гончей, которая используется на родине для выслеживания кабанов и хищников.
Сплошной черный окрас словацких гончих всегда характеризуется наличием подпалин. Несмотря на довольно легкое телосложение, эти собаки наделены крепким костяком, образующим корпус удлиненного прямоугольного формата. У этих энергичных гончих необычайно развито чувство направления.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Словакия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Независимые / Умные / Подвижные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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