Словацкая гончая

Эта черная с подпалинами гончая считается храброй и упорной собакой, которая может идти по следу в течение нескольких часов, пока не найдет дичь.
Взрослая словацкая гончая на черно-белой фотографии

О словацкой гончей

Смелость и хладнокровие являются одними из наиболее ценных черт словацкой гончей, которая используется на родине для выслеживания кабанов и хищников.

Сплошной черный окрас словацких гончих всегда характеризуется наличием подпалин. Несмотря на довольно легкое телосложение, эти собаки наделены крепким костяком, образующим корпус удлиненного прямоугольного формата. У этих энергичных гончих необычайно развито чувство направления.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Словакия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Независимые / Умные / Подвижные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуется доступ к площадке на улице

Отличная сторожевая собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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