Смоландская гончая

Это выносливая универсальная собака, обладающая звучным голосом и используемая в основном для охоты на лис и зайцев. Кроме того, она традиционно использовалась для охоты на другую мелкую дичь, но никогда для охоты на оленей.

В XIX веке жители провинции Смоланд держали очень разнообразных собак. Некоторые из них имели немецкое, польское и прибалтийское происхождение, являясь потомками собак, привезенных в Швецию солдатами при возвращении с войн, опустошавших Европу в XVII веке. Эти охотничьи собаки были скрещены с местными шпицеобразными фермерскими собаками и английскими гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)