Смоландская гончая

Эти элегантные шведские гончие сильные и крепкие, но при этом не тяжеловесные. Смоландские гончие — это спокойные, кроткие, внимательные и преданные собаки.
Взрослая смоландская гончая, черно-белое изображение

О смоландской гончей

Это выносливая универсальная собака, обладающая звучным голосом и используемая в основном для охоты на лис и зайцев. Кроме того, она традиционно использовалась для охоты на другую мелкую дичь, но никогда для охоты на оленей.

В XIX веке жители провинции Смоланд держали очень разнообразных собак. Некоторые из них имели немецкое, польское и прибалтийское происхождение, являясь потомками собак, привезенных в Швецию солдатами при возвращении с войн, опустошавших Европу в XVII веке. Эти охотничьи собаки были скрещены с местными шпицеобразными фермерскими собаками и английскими гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Любвеобильные / Спокойные / Дружелюбные / Умные / Послушные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Требуются большие физические нагрузки

Отличная сторожевая собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

Узнайте больше

Здоровье на протяжении всей жизни

Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.

Узнайте больше

Поставьте лайк и поделитесь этой страницей