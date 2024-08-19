Смоландская гончая
О смоландской гончей
Это выносливая универсальная собака, обладающая звучным голосом и используемая в основном для охоты на лис и зайцев. Кроме того, она традиционно использовалась для охоты на другую мелкую дичь, но никогда для охоты на оленей.
В XIX веке жители провинции Смоланд держали очень разнообразных собак. Некоторые из них имели немецкое, польское и прибалтийское происхождение, являясь потомками собак, привезенных в Швецию солдатами при возвращении с войн, опустошавших Европу в XVII веке. Эти охотничьи собаки были скрещены с местными шпицеобразными фермерскими собаками и английскими гончими.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швеция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Спокойные / Дружелюбные / Умные / Послушные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Отличная сторожевая собака
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Здоровье на протяжении всей жизни
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