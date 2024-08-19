Малый мюнстерлендер
О малом мюнстерлендере
Малые мюнстерлендеры — умные и быстро обучаемые собаки. Эти собаки темпераментные, но при этом обладают уравновешенным характером. Они внимательны и дружелюбны к людям.
Это хорошие семейные собаки, которые легко получают навыки социализации. На охоте это идеальные командные игроки, которые поддерживают тесный контакт со своими владельцами.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Любвеобильные / Кроткие / Независимые / Умные / Жизнерадостный
Основные факты
Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуется умеренный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
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