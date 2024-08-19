Малый мюнстерлендер

Малые мюнстерлендеры — универсальные охотники с сильным инстинктом хищника и крепкими нервами. Они обладают хорошей реакцией на дичь.
Взрослый малый мюнстерлендер, черно-белое изображение

О малом мюнстерлендере

Малые мюнстерлендеры — умные и быстро обучаемые собаки. Эти собаки темпераментные, но при этом обладают уравновешенным характером. Они внимательны и дружелюбны к людям.

Это хорошие семейные собаки, которые легко получают навыки социализации. На охоте это идеальные командные игроки, которые поддерживают тесный контакт со своими владельцами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Любвеобильные / Кроткие / Независимые / Умные / Жизнерадостный

Основные факты

Отличная собака для семьи

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Требуется умеренный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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