Колли короткошерстный
О короткошерстном колли
Короткошерстные колли буквально излучают силу и энергию. Это веселые, дружелюбные собаки, лишенные робости или агрессии.
Глаза — важная составляющая облика колли: их выражение придает собаке дружелюбный вид. Глаза у колли средних размеров, миндалевидной формы, иногда несколько косо поставленные.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Любвеобильные / Бдительные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Хорошо поддается дрессировке
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей