Колли короткошерстный

Короткошерстные колли мгновенно производят впечатление умных, бдительных и активных собак. Благодаря гармоничному, пропорциональному сложению они выглядят очень благородно.
Взрослый короткошерстный колли в положении стоя, черно-белое изображение

О короткошерстном колли

Короткошерстные колли буквально излучают силу и энергию. Это веселые, дружелюбные собаки, лишенные робости или агрессии.

Глаза — важная составляющая облика колли: их выражение придает собаке дружелюбный вид. Глаза у колли средних размеров, миндалевидной формы, иногда несколько косо поставленные.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы

Любвеобильные / Бдительные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Преданные / Общительные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Хорошо поддается дрессировке

Отличная сторожевая собака

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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