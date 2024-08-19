Считается, что испанская борзая, или гальго, является одним из предков грейхаунда. Собаки этой породы могут быть также жесткошерстными, причем шерсть может быть разной длины, она образует «бороду» и «усы», а также «брови» и хохолок на макушке.

Это серьезные, отстраненные собаки, в то же время очень энергичные и активные во время охоты. Однако в домашних условиях они дружелюбные и спокойные, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)