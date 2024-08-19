Испанская борзая
Об испанской борзой
Считается, что испанская борзая, или гальго, является одним из предков грейхаунда. Собаки этой породы могут быть также жесткошерстными, причем шерсть может быть разной длины, она образует «бороду» и «усы», а также «брови» и хохолок на макушке.
Это серьезные, отстраненные собаки, в то же время очень энергичные и активные во время охоты. Однако в домашних условиях они дружелюбные и спокойные, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Основные факты
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются умеренные физические нагрузки
Требуется умеренный уход за шерстью
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