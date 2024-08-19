Испанская гончая
Об испанской гончей
Испанские гончие — это ласковые и спокойные собаки, которые демонстрируют необычное мастерство и храбрость в преследовании крупной дичи. Основная специализация собак этой породы — охота на мелкую дичь, хотя они могут работать и с крупной дичью, будь то кабан, олень, лиса, волк или медведь.
Эти собаки среднего размера, у них красивая голова с длинными ушами, компактное телосложение и крепкие конечности. Испанским гончим свойственно спокойное, печальное и благородное выражение.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Любвеобильные / Спокойные / Уверенные / Тихие
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей