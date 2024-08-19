Испанская гончая

Испанские гончие — это ласковые и спокойные собаки, которые демонстрируют необычное мастерство и храбрость в преследовании крупной дичи. Основная специализация собак этой породы — охота на мелкую дичь, хотя они могут работать и с крупной дичью, будь то кабан, олень, лиса, волк или медведь.

Эти собаки среднего размера, у них красивая голова с длинными ушами, компактное телосложение и крепкие конечности. Испанским гончим свойственно спокойное, печальное и благородное выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)