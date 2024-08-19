Испанская гончая

Испанские гончие известны со времен Средневековья. Сам король Альфонсо XI Кастильский описал собак этой породы в книге XIV века. Эта порода также упоминалась писателями, такими как Арготе де Молина (в 1582 г.).
Взрослая испанская гончая на черно-белой фотографии

Об испанской гончей

Испанские гончие — это ласковые и спокойные собаки, которые демонстрируют необычное мастерство и храбрость в преследовании крупной дичи. Основная специализация собак этой породы — охота на мелкую дичь, хотя они могут работать и с крупной дичью, будь то кабан, олень, лиса, волк или медведь.

Эти собаки среднего размера, у них красивая голова с длинными ушами, компактное телосложение и крепкие конечности. Испанским гончим свойственно спокойное, печальное и благородное выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы

Любвеобильные / Спокойные / Уверенные / Тихие

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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