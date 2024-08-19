Испанский мастиф

У испанского мастифа низкий и глубокий голос, который слышен на значительном расстоянии.
Взрослый испанский мастиф на черно-белой фотографии

Об испанском мастифе

Испанские мастифы тесно связаны с сезонным циклом перегона скота с одного пастбища на другое (особенно овец). Со времен Средневековья эти собаки защищали скот от волков и других хищников. В настоящее время они также используются для охраны имущества и защиты людей. Это очень умные животные, не лишенные красоты, и оба этих качества видны сразу.

Эти привязчивые, спокойные и благородные собаки выносливы и неустрашимы с животными, представляющими угрозу, или с незнакомыми людьми, особенно когда выполняют свои обязанности по охране и защите.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Испания

Размерная категория: Giant

Средняя продолжительность жизни: 10-11 годы

Умные / Любвеобильные / Дружелюбные / Решительные / Сторожевые / Уверенные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Отличная сторожевая собака

Требует много пространства

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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