Испанский мастиф
Об испанском мастифе
Испанские мастифы тесно связаны с сезонным циклом перегона скота с одного пастбища на другое (особенно овец). Со времен Средневековья эти собаки защищали скот от волков и других хищников. В настоящее время они также используются для охраны имущества и защиты людей. Это очень умные животные, не лишенные красоты, и оба этих качества видны сразу.
Эти привязчивые, спокойные и благородные собаки выносливы и неустрашимы с животными, представляющими угрозу, или с незнакомыми людьми, особенно когда выполняют свои обязанности по охране и защите.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Испания
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 10-11 годы
Умные / Любвеобильные / Дружелюбные / Решительные / Сторожевые / Уверенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требует много пространства
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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