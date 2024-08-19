Испанский мастиф

Испанские мастифы тесно связаны с сезонным циклом перегона скота с одного пастбища на другое (особенно овец). Со времен Средневековья эти собаки защищали скот от волков и других хищников. В настоящее время они также используются для охраны имущества и защиты людей. Это очень умные животные, не лишенные красоты, и оба этих качества видны сразу.

Эти привязчивые, спокойные и благородные собаки выносливы и неустрашимы с животными, представляющими угрозу, или с незнакомыми людьми, особенно когда выполняют свои обязанности по охране и защите.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)