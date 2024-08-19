Спиноне

Эти неутомимые собаки готовы продраться сквозь колючий кустарник и прыгнуть в ледяную воду — все для того, чтобы выполнить приказ владельца!
Взрослый спиноне, черно-белое изображение

О спиноне

Спиноне — от природы общительные, послушные и терпеливые собаки, отличные охотники на любой местности. Они способны как выслеживать дичь, так и приносить добычу владельцу. Спиноне передвигаются размашистой рысью.

По результатам опроса итальянских собаководов, спиноне заслужил звание идеальной собаки-компаньона, которая при этом обладает впечатляющими охотничьими навыками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Жизнерадостный / Общительные / Спокойные / Атлетичные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуются большие физические нагрузки

Хорошо поддается дрессировке

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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