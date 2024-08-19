Спиноне — от природы общительные, послушные и терпеливые собаки, отличные охотники на любой местности. Они способны как выслеживать дичь, так и приносить добычу владельцу. Спиноне передвигаются размашистой рысью.

По результатам опроса итальянских собаководов, спиноне заслужил звание идеальной собаки-компаньона, которая при этом обладает впечатляющими охотничьими навыками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)