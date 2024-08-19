Спиноне
О спиноне
Спиноне — от природы общительные, послушные и терпеливые собаки, отличные охотники на любой местности. Они способны как выслеживать дичь, так и приносить добычу владельцу. Спиноне передвигаются размашистой рысью.
По результатам опроса итальянских собаководов, спиноне заслужил звание идеальной собаки-компаньона, которая при этом обладает впечатляющими охотничьими навыками.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Жизнерадостный / Общительные / Спокойные / Атлетичные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Хорошо поддается дрессировке
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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