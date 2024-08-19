Стабихоны — это крепко сложенные спаниели, которые никогда не проявляют признаков страха. Несмотря на некоторое упрямство, они легко поддаются дрессировке и сильно привязываются к членам своей семьи.

Эти универсальные собаки могут охотиться на любой местности, в том числе на воде. Их специализация — вытаскивать из воды подстреленных уток. Общая численность собак породы стабихон — несколько тысяч особей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)