Стабихон
О стабихоне
Стабихоны — это крепко сложенные спаниели, которые никогда не проявляют признаков страха. Несмотря на некоторое упрямство, они легко поддаются дрессировке и сильно привязываются к членам своей семьи.
Эти универсальные собаки могут охотиться на любой местности, в том числе на воде. Их специализация — вытаскивать из воды подстреленных уток. Общая численность собак породы стабихон — несколько тысяч особей.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Нидерланды
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 13-14 годы
Независимые / Любвеобильные / Решительные / Тихие / Сдержанные / Кроткие / Дружелюбные
Основные факты
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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