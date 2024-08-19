Стабихон

Стабихоны — преданные, дружелюбные и спокойные собаки-компаньоны, которых ценят за ум, послушание и бдительность.
Взрослый стабихон, черно-белое изображение

О стабихоне

Стабихоны — это крепко сложенные спаниели, которые никогда не проявляют признаков страха. Несмотря на некоторое упрямство, они легко поддаются дрессировке и сильно привязываются к членам своей семьи.

Эти универсальные собаки могут охотиться на любой местности, в том числе на воде. Их специализация — вытаскивать из воды подстреленных уток. Общая численность собак породы стабихон — несколько тысяч особей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 13-14 годы

Независимые / Любвеобильные / Решительные / Тихие / Сдержанные / Кроткие / Дружелюбные

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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