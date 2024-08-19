Стаффордширский бультерьер

Порода получила свое название благодаря Черной Стране (промышленный регион Англии), которая включает в себя город Бирмингем и графство Стаффордшир. Благодаря сильному, мускулистому телу и умному взгляду эти собаки уже давно завоевали репутацию свирепых бойцовых собак.

Однако любой, кто не понаслышке знает стаффордширских бультерьеров, скажет вам, что это чувствительные и игривые животные, преданные своим семьям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)