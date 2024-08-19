Стаффордширский бультерьер

Стаффордширские бультерьеры — живые, энергичные собаки, в течение всей жизни сохраняющие жизнерадостность, присущую щенкам.
Взрослый стаффордширский бультерьер, черно-белое изображение

О стаффордширском бультерьере

Порода получила свое название благодаря Черной Стране (промышленный регион Англии), которая включает в себя город Бирмингем и графство Стаффордшир. Благодаря сильному, мускулистому телу и умному взгляду эти собаки уже давно завоевали репутацию свирепых бойцовых собак.

Однако любой, кто не понаслышке знает стаффордширских бультерьеров, скажет вам, что это чувствительные и игривые животные, преданные своим семьям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Подвижные / Подвижные / Умные / Любвеобильные / Уверенные / Преданные

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки

Наличие сада не обязательно

Отличная собака для семьи

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