Шнауцер
О шнауцере
Цвергшнауцер и ризеншнауцер произошли от миттельшнауцера. Их «старший брат» миттельшнауцер может иметь черный окрас или окрас «перец с солью»; эти собаки уравновешенны и энергичны.
Шнауцеры — энергичные собаки, которые преданы своим владельцам и ласковы с детьми. У них прекрасное чутье, и они очень бдительны, хотя лают мало.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 13-16 годы
Подвижные / Любвеобильные / Игривые / Преданные / Бдительные / Тихие / Умные / Уверенные / Жизнерадостный / Трудолюбивые
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Отличная сторожевая собака
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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