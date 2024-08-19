Цвергшнауцер и ризеншнауцер произошли от миттельшнауцера. Их «старший брат» миттельшнауцер может иметь черный окрас или окрас «перец с солью»; эти собаки уравновешенны и энергичны.

Шнауцеры — энергичные собаки, которые преданы своим владельцам и ласковы с детьми. У них прекрасное чутье, и они очень бдительны, хотя лают мало.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)