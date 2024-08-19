Шнауцер

Благодаря уму, выносливости и стойкости миттельшнауцеры — идеальные семейные собаки-компаньоны и сторожевые собаки.
Взрослый шнауцер, черно-белое изображение

О шнауцере

Цвергшнауцер и ризеншнауцер произошли от миттельшнауцера. Их «старший брат» миттельшнауцер может иметь черный окрас или окрас «перец с солью»; эти собаки уравновешенны и энергичны.

Шнауцеры — энергичные собаки, которые преданы своим владельцам и ласковы с детьми. У них прекрасное чутье, и они очень бдительны, хотя лают мало.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 13-16 годы

Подвижные / Любвеобильные / Игривые / Преданные / Бдительные / Тихие / Умные / Уверенные / Жизнерадостный / Трудолюбивые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Отличная сторожевая собака

Отличная собака для семьи

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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Здоровье на протяжении всей жизни

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