Ямтхунд
О ямтхунде
Ямтхунд — крупная, мощная собака, которая также известна как шведский белый элкхунд. Это спокойные и общительные собаки, из которых получаются отличные компаньоны для опытных владельцев.
Представители этой породы от природы довольно независимы, поэтому им нужны владельцы, которые способны утвердить свое главенствующее положение и научить питомцев контролировать свою силу и оберегающий характер.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швеция
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы
Подвижные / Бдительные / Дружелюбные / Уверенные / Трудолюбивые / Послушные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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