Ямтхунд

Ямтхундов использовали для охоты на лосей, а также на медведей и рысей, так что это, несомненно, сильные и выносливые собаки.
Взрослый ямтхунд, черно-белое изображение

О ямтхунде

Ямтхунд — крупная, мощная собака, которая также известна как шведский белый элкхунд. Это спокойные и общительные собаки, из которых получаются отличные компаньоны для опытных владельцев.

Представители этой породы от природы довольно независимы, поэтому им нужны владельцы, которые способны утвердить свое главенствующее положение и научить питомцев контролировать свою силу и оберегающий характер.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы

Подвижные / Бдительные / Дружелюбные / Уверенные / Трудолюбивые / Послушные

Основные факты

Отличная сторожевая собака

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуется доступ к площадке на улице

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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