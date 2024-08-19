Ямтхунд — крупная, мощная собака, которая также известна как шведский белый элкхунд. Это спокойные и общительные собаки, из которых получаются отличные компаньоны для опытных владельцев.

Представители этой породы от природы довольно независимы, поэтому им нужны владельцы, которые способны утвердить свое главенствующее положение и научить питомцев контролировать свою силу и оберегающий характер.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)