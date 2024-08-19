Шведский лаппхунд
О шведском лаппхунде
Шведские лаппхунды — полные жизни, бдительные, добрые, ласковые и трудолюбивые собаки, всегда готовые выполнять команды владельца. Кроме того, они широко известны как любящие и преданные собаки-компаньоны, бережные по отношению к детям всех возрастов и, как правило, способные жить в домах, где есть другие домашние животные.
Эти универсальные собаки хорошо подходят для дрессировки по программам обидиенс и аджилити, могут выслеживать добычу, пасти скот и выполнять многие другие функции. Шведские лаппхунды быстро обучаются и способны к долгой работе.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швеция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы
Любвеобильные / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Общительные / Послушные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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