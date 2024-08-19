Шведский лаппхунд

Шведские лаппхунды — полные жизни, бдительные, добрые, ласковые и трудолюбивые собаки, всегда готовые выполнять команды владельца. Кроме того, они широко известны как любящие и преданные собаки-компаньоны, бережные по отношению к детям всех возрастов и, как правило, способные жить в домах, где есть другие домашние животные.

Эти универсальные собаки хорошо подходят для дрессировки по программам обидиенс и аджилити, могут выслеживать добычу, пасти скот и выполнять многие другие функции. Шведские лаппхунды быстро обучаются и способны к долгой работе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)