Шведский лаппхунд

Шведские лаппхунды — полные жизни, бдительные, добрые и ласковые собаки, которые очень популярны среди оленеводов благодаря своим ценным качествам сторожевых и пастушьих собак.
Взрослый шведский лаппхун, черно-белое изображение

О шведском лаппхунде

Шведские лаппхунды — полные жизни, бдительные, добрые, ласковые и трудолюбивые собаки, всегда готовые выполнять команды владельца. Кроме того, они широко известны как любящие и преданные собаки-компаньоны, бережные по отношению к детям всех возрастов и, как правило, способные жить в домах, где есть другие домашние животные.

Эти универсальные собаки хорошо подходят для дрессировки по программам обидиенс и аджилити, могут выслеживать добычу, пасти скот и выполнять многие другие функции. Шведские лаппхунды быстро обучаются и способны к долгой работе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы

Любвеобильные / Бдительные / Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Умные / Общительные / Послушные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

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