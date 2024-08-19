Шведский вальхунд
О шведском вальхунде
Шведские вальхунды — это охотничьи собаки, заслужившие отличную репутацию благодаря высокой бдительности и энергичности. Небольшие и сильные представители этой породы обладают высокой скоростью реакции и абсолютно бесстрашны. На родине их высоко ценят как чрезвычайно дружелюбных собак, преданных и упорных. Они становятся отличными компаньонами в семьях владельцев.
Несмотря на маленькие размеры, собаки этой породы очень энергичны и лучше всего подходят для семей, проживающих в доме с садом или доступом на улицу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швеция
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Бдительные / Подвижные / Уверенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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