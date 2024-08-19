Шведский вальхунд

Шведский вальхунд считается одной из коренных шведских пород, хотя у этой породы могут быть общие предки с вельш-корги.
Взрослый шведский вальхунд, черно-белое изображение

О шведском вальхунде

Шведские вальхунды — это охотничьи собаки, заслужившие отличную репутацию благодаря высокой бдительности и энергичности. Небольшие и сильные представители этой породы обладают высокой скоростью реакции и абсолютно бесстрашны. На родине их высоко ценят как чрезвычайно дружелюбных собак, преданных и упорных. Они становятся отличными компаньонами в семьях владельцев.

Несмотря на маленькие размеры, собаки этой породы очень энергичны и лучше всего подходят для семей, проживающих в доме с садом или доступом на улицу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швеция

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Бдительные / Подвижные / Уверенные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Отличная собака для семьи

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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