Шведский вальхунд

Шведские вальхунды — это охотничьи собаки, заслужившие отличную репутацию благодаря высокой бдительности и энергичности. Небольшие и сильные представители этой породы обладают высокой скоростью реакции и абсолютно бесстрашны. На родине их высоко ценят как чрезвычайно дружелюбных собак, преданных и упорных. Они становятся отличными компаньонами в семьях владельцев.

Несмотря на маленькие размеры, собаки этой породы очень энергичны и лучше всего подходят для семей, проживающих в доме с садом или доступом на улицу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)