Швейцарская гончая

Швейцарские гончие — живые, полные энтузиазма охотники, которые неизменно кротки, послушны и искренне привязаны к своим владельцам. Это собаки средних размеров. Их сбалансированное сложение свидетельствует об их силе и выносливости. Вытянутая морда и четко очерченная голова с длинными ушами придают швейцарским гончим благородный вид.

Эти гончие охотятся на зайцев, косуль, лис и иногда на кабанов. Они работают самостоятельно, подавая голос, и проявляют большое мастерство даже в условиях холмистой местности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)