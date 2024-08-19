Швейцарская гончая

Существуют четыре разновидности швейцарских гончих, которые получили свои названия по кантонам Швейцарии: бернская, юрская, люцернская и швицкая.
Взрослая швейцарская гончая, черно-белое изображение

О швейцарской гончей

Швейцарские гончие — живые, полные энтузиазма охотники, которые неизменно кротки, послушны и искренне привязаны к своим владельцам. Это собаки средних размеров. Их сбалансированное сложение свидетельствует об их силе и выносливости. Вытянутая морда и четко очерченная голова с длинными ушами придают швейцарским гончим благородный вид.

Эти гончие охотятся на зайцев, косуль, лис и иногда на кабанов. Они работают самостоятельно, подавая голос, и проявляют большое мастерство даже в условиях холмистой местности.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Подвижные / Любвеобильные / Дружелюбные / Кроткие / Преданные / Тихие / Эмоциональные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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