Швейцарская гончая
О швейцарской гончей
Швейцарские гончие — живые, полные энтузиазма охотники, которые неизменно кротки, послушны и искренне привязаны к своим владельцам. Это собаки средних размеров. Их сбалансированное сложение свидетельствует об их силе и выносливости. Вытянутая морда и четко очерченная голова с длинными ушами придают швейцарским гончим благородный вид.
Эти гончие охотятся на зайцев, косуль, лис и иногда на кабанов. Они работают самостоятельно, подавая голос, и проявляют большое мастерство даже в условиях холмистой местности.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швейцария
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Подвижные / Любвеобильные / Дружелюбные / Кроткие / Преданные / Тихие / Эмоциональные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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