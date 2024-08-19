Тайваньская собака
О тайваньской собаке
Тайваньские собаки характеризуются исключительной преданностью владельцу. Это смелая и бесстрашная порода, обладающая живым характером и острым умом. Собака среднего размера с треугольной головой, миндалевидными глазами, тонкими стоячими ушами и серповидным хвостом. Тело сухое, жилистое и пропорционально сложенное.
Тайваньские собаки действительно появились на Тайване, будучи потомками южноазиатских охотничьих собак, которые с древности жили с местными жителями в центральных горных районах. Эта порода была преданным спутником древнего охотника в диком лесу.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Тайвань
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Подвижные / Преданные / Бдительные / Уверенные / Любвеобильные / Умные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Отличный компаньон
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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