Тайваньская собака

Тайваньские собаки характеризуются исключительной преданностью владельцу. Это смелая и бесстрашная порода, обладающая живым характером и острым умом. Собака среднего размера с треугольной головой, миндалевидными глазами, тонкими стоячими ушами и серповидным хвостом. Тело сухое, жилистое и пропорционально сложенное.

Тайваньские собаки действительно появились на Тайване, будучи потомками южноазиатских охотничьих собак, которые с древности жили с местными жителями в центральных горных районах. Эта порода была преданным спутником древнего охотника в диком лесу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)