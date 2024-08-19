Тайваньская собака

Тайваньские собаки полны энергии и способны преодолевать большие расстояния. Они настолько проворны, что могут развернуться на 180 градусов на месте.
Взрослая тайваньская собака, черно-белое изображение

О тайваньской собаке

Тайваньские собаки характеризуются исключительной преданностью владельцу. Это смелая и бесстрашная порода, обладающая живым характером и острым умом. Собака среднего размера с треугольной головой, миндалевидными глазами, тонкими стоячими ушами и серповидным хвостом. Тело сухое, жилистое и пропорционально сложенное.

Тайваньские собаки действительно появились на Тайване, будучи потомками южноазиатских охотничьих собак, которые с древности жили с местными жителями в центральных горных районах. Эта порода была преданным спутником древнего охотника в диком лесу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Тайвань

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы

Подвижные / Преданные / Бдительные / Уверенные / Любвеобильные / Умные

Основные факты

Отличная сторожевая собака

Отличный компаньон

Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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