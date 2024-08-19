Польская подгалянская овчарка

Польские подгалянские овчарки — это пастушьи и сторожевые собаки с импозантной и привлекательной внешностью, которая снискала им любовь владельцев. Первый стандарт, принятый в 1938 году, подчеркнул эти черты породы. Густая шерсть позволяет им выживать в экстремальных климатических условиях.

Подгалянские овчарки — компактные и сильные собаки, которые очень энергичны и подвижны. На первый взгляд эти сильные животные могут напоминать других крупных белых собак, породы кувас, но при ближайшем рассмотрении польские овчарки во многом отличаются от венгерских, прежде всего за счет более величественной посадки головы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)