Польская подгалянская овчарка
О польской подгалянской овчарке
Польские подгалянские овчарки — это пастушьи и сторожевые собаки с импозантной и привлекательной внешностью, которая снискала им любовь владельцев. Первый стандарт, принятый в 1938 году, подчеркнул эти черты породы. Густая шерсть позволяет им выживать в экстремальных климатических условиях.
Подгалянские овчарки — компактные и сильные собаки, которые очень энергичны и подвижны. На первый взгляд эти сильные животные могут напоминать других крупных белых собак, породы кувас, но при ближайшем рассмотрении польские овчарки во многом отличаются от венгерских, прежде всего за счет более величественной посадки головы.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Польша
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Спокойные / Уверенные / Независимые / Умные / Преданные / Послушные / Тихие / Общительные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
Дрессировку следует начинать в раннем возрасте
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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