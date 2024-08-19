Тайский риджбек

Немногие породы могут похвастаться такой преемственностью в отношении конституции и телосложения. Тайские риджбеки не подвергались обычной последовательности скрещиваний, которая зачастую необходима для получения желаемых характеристик конкретной породы.
Взрослый тайский риджбек, черно-белое изображение

О тайском риджбеке

Эти крепкие, активные собаки, широко известные благодаря своей прыгучести, — очень преданные компаньоны. Собаки этой породы средних размеров, с хорошо развитыми мышцами. На спине расположен гребень (ридж), образованный шерстью.

Тайский риджбек — довольно древняя порода, которая упоминается в документах, написанных около 360 лет назад и найденных при археологических раскопках в Таиланде. Эти собаки использовались в восточной части Таиланда в основном для охоты. Их также использовали для сопровождения повозок и в качестве сторожевых собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Таиланд

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Напористые / Бдительные / Умные / Уравновешенные / Жизнерадостный / Подвижные

Основные факты

Отличная собака для семьи

Требуются большие физические нагрузки

Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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