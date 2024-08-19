Тайский риджбек
О тайском риджбеке
Эти крепкие, активные собаки, широко известные благодаря своей прыгучести, — очень преданные компаньоны. Собаки этой породы средних размеров, с хорошо развитыми мышцами. На спине расположен гребень (ридж), образованный шерстью.
Тайский риджбек — довольно древняя порода, которая упоминается в документах, написанных около 360 лет назад и найденных при археологических раскопках в Таиланде. Эти собаки использовались в восточной части Таиланда в основном для охоты. Их также использовали для сопровождения повозок и в качестве сторожевых собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Таиланд
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Напористые / Бдительные / Умные / Уравновешенные / Жизнерадостный / Подвижные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Требуются большие физические нагрузки
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
Получите советы и информацию о том, как обеспечить собаке качественный уход на всех этапах жизни.
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей