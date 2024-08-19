Эти крепкие, активные собаки, широко известные благодаря своей прыгучести, — очень преданные компаньоны. Собаки этой породы средних размеров, с хорошо развитыми мышцами. На спине расположен гребень (ридж), образованный шерстью.

Тайский риджбек — довольно древняя порода, которая упоминается в документах, написанных около 360 лет назад и найденных при археологических раскопках в Таиланде. Эти собаки использовались в восточной части Таиланда в основном для охоты. Их также использовали для сопровождения повозок и в качестве сторожевых собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)