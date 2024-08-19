Тибетские спаниели — это небольшие собаки, отличающиеся хорошо сбалансированным телосложением. Если вы понаблюдаете за поведением этих собак, оно вам напомнит поведение трех разных животных — обезьяны, собаки и кошки. Эти милые спаниели грациозны и очень подвижны. Кроме того, они имеют репутацию отличных сторожей, которые даже во сне стараются держать под контролем все, что происходит вокруг.

Тибетский спаниель — очень здоровая порода с продолжительностью жизни, значительно превышающей среднюю (зачастую живут до 15 лет). В этом нет ничего удивительного, ведь об этих собаках говорят, что их родина — «крыша мира».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)