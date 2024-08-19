Тибетский спаниель

Веселые и уверенные в себе тибетские спаниели — чрезвычайно умные собаки-компаньоны.
Взрослый тибетский спаниель, черно-белое изображение

О тибетском спаниеле

Тибетские спаниели — это небольшие собаки, отличающиеся хорошо сбалансированным телосложением. Если вы понаблюдаете за поведением этих собак, оно вам напомнит поведение трех разных животных — обезьяны, собаки и кошки. Эти милые спаниели грациозны и очень подвижны. Кроме того, они имеют репутацию отличных сторожей, которые даже во сне стараются держать под контролем все, что происходит вокруг.

Тибетский спаниель — очень здоровая порода с продолжительностью жизни, значительно превышающей среднюю (зачастую живут до 15 лет). В этом нет ничего удивительного, ведь об этих собаках говорят, что их родина — «крыша мира».

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Подвижные / Бдительные / Уравновешенные / Дружелюбные / Напористые / Умные / Сдержанные / Преданные / Независимые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Наличие сада не обязательно

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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