Тибетский спаниель
О тибетском спаниеле
Тибетские спаниели — это небольшие собаки, отличающиеся хорошо сбалансированным телосложением. Если вы понаблюдаете за поведением этих собак, оно вам напомнит поведение трех разных животных — обезьяны, собаки и кошки. Эти милые спаниели грациозны и очень подвижны. Кроме того, они имеют репутацию отличных сторожей, которые даже во сне стараются держать под контролем все, что происходит вокруг.
Тибетский спаниель — очень здоровая порода с продолжительностью жизни, значительно превышающей среднюю (зачастую живут до 15 лет). В этом нет ничего удивительного, ведь об этих собаках говорят, что их родина — «крыша мира».Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Бдительные / Уравновешенные / Дружелюбные / Напористые / Умные / Сдержанные / Преданные / Независимые
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Наличие сада не обязательно
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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