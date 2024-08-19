Тибетский терьер
О тибетском терьере
Тибетские терьеры — это крепкие собаки средних размеров. У них решительный вид, присущий рабочим собакам, поскольку на родине их столетиями использовали не как терьеров, а как пастушьих собак.
Инстинктивное умение пасти и перегонять скот заставляет тибетских терьеров все время поворачиваться к группе, даже на прогулках с семьей. Эта порода отличается прекрасным здоровьем.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Любвеобильные / Преданные / Дружелюбные / Уверенные / Бдительные / Умные / Игривые
Основные факты
Требуется постоянный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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