Тибетский терьер

Большие, крепкие, похожие на снегоступы лапы — уникальная особенность тибетских терьеров, которая помогает им без труда передвигаться по горной местности.

О тибетском терьере

Тибетские терьеры — это крепкие собаки средних размеров. У них решительный вид, присущий рабочим собакам, поскольку на родине их столетиями использовали не как терьеров, а как пастушьих собак.

Инстинктивное умение пасти и перегонять скот заставляет тибетских терьеров все время поворачиваться к группе, даже на прогулках с семьей. Эта порода отличается прекрасным здоровьем.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Подвижные / Любвеобильные / Преданные / Дружелюбные / Уверенные / Бдительные / Умные / Игривые

Основные факты

Требуется постоянный уход за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Отличная собака для семьи

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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