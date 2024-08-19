Тибетский терьер

Тибетские терьеры — это крепкие собаки средних размеров. У них решительный вид, присущий рабочим собакам, поскольку на родине их столетиями использовали не как терьеров, а как пастушьих собак.

Инстинктивное умение пасти и перегонять скот заставляет тибетских терьеров все время поворачиваться к группе, даже на прогулках с семьей. Эта порода отличается прекрасным здоровьем.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)