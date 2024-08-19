Тирольская гончая

Эти уравновешенные собаки с очень тонким нюхом и прекрасным чувством направления — полные энтузиазма охотники, которые предпочитают самостоятельно идти по следу.

Тирольские гончие — собаки средних размеров, довольно крепкие, трудолюбивые и уравновешенные, что делает их отличными охотниками. Благодаря бдительному характеру они также считаются прекрасными сторожевыми собаками.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)