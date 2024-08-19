Венгерская короткошерстная легавая
О венгерской короткошерстной легавой
Характеристики собак этой породы — исключительное чутье, замечательные качества ретривера и врожденная способность идти по следу, даже в воде.
Их спокойный характер означает, что они хорошо подходят для содержания в помещении. Венгерские короткошерстные легавые, или выжлы, — это довольно легкие и стройные собаки, в которых сила и красота сочетаются в идеальной гармонии.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Венгрия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Подвижные / Дружелюбные / Уравновешенные / Эмоциональные / Уверенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Хорошо ладит с людьми
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Здоровье на протяжении всей жизни
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