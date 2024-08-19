Венгерская короткошерстная легавая

Венгерские короткошерстные легавые — универсальные охотничьи собаки, способные работать на равнинах, в лесах и в воде.
Взрослая венгерская короткошерстная легавая, черно-белое изображение

О венгерской короткошерстной легавой

Характеристики собак этой породы — исключительное чутье, замечательные качества ретривера и врожденная способность идти по следу, даже в воде.

Их спокойный характер означает, что они хорошо подходят для содержания в помещении. Венгерские короткошерстные легавые, или выжлы, — это довольно легкие и стройные собаки, в которых сила и красота сочетаются в идеальной гармонии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Подвижные / Дружелюбные / Уравновешенные / Эмоциональные / Уверенные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуется доступ к площадке на улице

Хорошо ладит с людьми

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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