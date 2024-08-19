Венгерская короткошерстная легавая

Характеристики собак этой породы — исключительное чутье, замечательные качества ретривера и врожденная способность идти по следу, даже в воде.

Их спокойный характер означает, что они хорошо подходят для содержания в помещении. Венгерские короткошерстные легавые, или выжлы, — это довольно легкие и стройные собаки, в которых сила и красота сочетаются в идеальной гармонии.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)