Веймаранер

Веймаранеры — это универсальные послушные собаки с уравновешенным характером, проявляющие настоящую страсть к охоте и способные справляться как с мелкой, так и с более крупной добычей.
Взрослый веймаранер, черно-белое изображение

О веймаранере

Веймаранеры отличаются высокой настойчивостью и систематичностью поиска, однако без излишней нервозности. Они славятся своим тонким чутьем.

Веймаранеры — прекрасные легавые, способные эффективно работать как в поле, так и на воде. Эти крупные собаки могут выполнять различные функции, но им хорошо удается и роль компаньонов. При этом веймаранеры всегда готовы защищать свой дом и недоверчиво ведут себя с посторонними.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы

Уравновешенные / Бдительные / Преданные / Трудолюбивые / Умные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Требуется умеренный уход за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

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