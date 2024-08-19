Веймаранер

Веймаранеры отличаются высокой настойчивостью и систематичностью поиска, однако без излишней нервозности. Они славятся своим тонким чутьем.

Веймаранеры — прекрасные легавые, способные эффективно работать как в поле, так и на воде. Эти крупные собаки могут выполнять различные функции, но им хорошо удается и роль компаньонов. При этом веймаранеры всегда готовы защищать свой дом и недоверчиво ведут себя с посторонними.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)