Веймаранер
Веймаранеры — это универсальные послушные собаки с уравновешенным характером, проявляющие настоящую страсть к охоте и способные справляться как с мелкой, так и с более крупной добычей.
О веймаранере
Веймаранеры отличаются высокой настойчивостью и систематичностью поиска, однако без излишней нервозности. Они славятся своим тонким чутьем.
Веймаранеры — прекрасные легавые, способные эффективно работать как в поле, так и на воде. Эти крупные собаки могут выполнять различные функции, но им хорошо удается и роль компаньонов. При этом веймаранеры всегда готовы защищать свой дом и недоверчиво ведут себя с посторонними.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Уравновешенные / Бдительные / Преданные / Трудолюбивые / Умные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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