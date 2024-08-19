Вельш-корги-кардиган
О вельш-корги-кардигане
Вельш-корги-кардиганы — это живые, активные, уравновешенные и умные маленькие собаки. Благодаря добродушному нраву они становятся идеальными компаньонами или семейными собаками.
Однако их происхождение как рабочей собаки означает, что им нужно больше физических нагрузок и стимулов, чем можно ожидать от собаки таких размеров, и для них желателен регулярный доступ к пространству на улице.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Grooming, training and exercise tips
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Подвижные / Бдительные / Дружелюбные / Жизнерадостный / Умные / Преданные / Общительные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Отличный компаньон
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