Вельш-корги-пемброк

Вельш-корги-пемброк — это небольшая крепкая собака с бдительным и активным характером.

О вельш-корги-пемброке

Вельш-корги-пемброки более распространены, чем вельш-корги-кардиганы. Со временем они даже завоевали любовь королевской семьи: король Георг VI подарил щенка вельш-корги-пемброка своей дочери, будущей королеве Елизавете II, которая с тех пор держит собак этой породы.

Вельш-корги-пемброки немного меньше, чем их близкие родственники вельш-корги-кардиганы. Это дружелюбные и общительные животные, способные стать идеальными семейными питомцами или собаками-компаньонами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы

Бдительные / Подвижные / Уверенные / Дружелюбные / Умные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуется интенсивная дрессировка

Наличие сада не обязательно

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