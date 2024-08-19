Вельш-корги-пемброк
О вельш-корги-пемброке
Вельш-корги-пемброки более распространены, чем вельш-корги-кардиганы. Со временем они даже завоевали любовь королевской семьи: король Георг VI подарил щенка вельш-корги-пемброка своей дочери, будущей королеве Елизавете II, которая с тех пор держит собак этой породы.
Вельш-корги-пемброки немного меньше, чем их близкие родственники вельш-корги-кардиганы. Это дружелюбные и общительные животные, способные стать идеальными семейными питомцами или собаками-компаньонами.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 11-13 годы
Бдительные / Подвижные / Уверенные / Дружелюбные / Умные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
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