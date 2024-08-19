Вельш-спрингер-спаниель
О вельш-спрингер-спаниеле
Вельш-спрингер-спаниели гораздо менее распространены, чем их английские сородичи, но многие эксперты считают, что эта порода идеально сочетает в себе охотничьи и выставочные качества. Эти собаки очень энергично и быстро двигаются, выслеживая фазанов и зайцев в воде, на суше, в подлеске и в кустах.
Эта порода обладает всеми необходимыми качествами семейного питомца: бдительностью и преданностью, большой продолжительностью жизни, крепким здоровьем и шерстью, которую практически не нужно чистить. Вельш-спрингер-спаниели — отличные компаньоны для детей и взрослых.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Трудолюбивые / Жизнерадостный / Подвижные / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Требуется постоянный уход за шерстью
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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