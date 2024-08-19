Вельш-спрингер-спаниель

Вельш-спрингер-спаниели являются представителями древней уникальной породы чистого происхождения.
Взрослый вельш-спрингер-спаниель на черно-белой фотографии

О вельш-спрингер-спаниеле

Вельш-спрингер-спаниели гораздо менее распространены, чем их английские сородичи, но многие эксперты считают, что эта порода идеально сочетает в себе охотничьи и выставочные качества. Эти собаки очень энергично и быстро двигаются, выслеживая фазанов и зайцев в воде, на суше, в подлеске и в кустах.

Эта порода обладает всеми необходимыми качествами семейного питомца: бдительностью и преданностью, большой продолжительностью жизни, крепким здоровьем и шерстью, которую практически не нужно чистить. Вельш-спрингер-спаниели — отличные компаньоны для детей и взрослых.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Трудолюбивые / Жизнерадостный / Подвижные / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Требуются большие физические нагрузки

Требуется постоянный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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