Вельш-спрингер-спаниель

Вельш-спрингер-спаниели гораздо менее распространены, чем их английские сородичи, но многие эксперты считают, что эта порода идеально сочетает в себе охотничьи и выставочные качества. Эти собаки очень энергично и быстро двигаются, выслеживая фазанов и зайцев в воде, на суше, в подлеске и в кустах.

Эта порода обладает всеми необходимыми качествами семейного питомца: бдительностью и преданностью, большой продолжительностью жизни, крепким здоровьем и шерстью, которую практически не нужно чистить. Вельш-спрингер-спаниели — отличные компаньоны для детей и взрослых.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)