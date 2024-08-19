Вельштерьер
О вельштерьере
На родине вельштерьеры считаются представителями одной из старейших пород терьеров. Эти рабочие собаки отличаются большими способностями во многих дисциплинах, включая охоту, подачу дичи и выгон барсуков из нор.
Им нужна твердая рука владельца, поскольку они нередко могут проявлять упрямство, характерное для терьеров. Вельштерьеры — живая иллюстрация к слову «коренастый», ведь у них небольшое мускулистое и крепкое тело несколько прямоугольной формы. Представители этой породы в основном предназначены для работы, но при этом они считаются воспитанными и дружелюбными семейными собаками-компаньонами.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Умные / Уравновешенные / Любвеобильные / Послушные / Дружелюбные / Уверенные
Основные факты
Требуются большие физические нагрузки
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Требуется постоянный уход за шерстью
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