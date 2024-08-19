Вестфальская таксообразная гончая
О вестфальской таксообразной гончей
Эти веселые и добродушные собаки отлично подходят для жизни в семье и содержания вместе с другими представителями той же породы. Это очаровательные компаньоны, которые с удовольствием играют с детьми. Вестфальская таксообразная гончая считалась уменьшенной версией немецкого бракка, но в 1910 году для этой породы был разработан собственный стандарт.
Эти гончие во многом схожи со своим более крупным «прототипом», но производят впечатление более сбитых и мощных собак. У вестфальских таксообразных гончих преданное, дружелюбное, серьезное и внимательное выражение глаз.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Германия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Бдительные / Дружелюбные / Преданные / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требует минимального ухода за шерстью
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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