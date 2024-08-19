Эти веселые и добродушные собаки отлично подходят для жизни в семье и содержания вместе с другими представителями той же породы. Это очаровательные компаньоны, которые с удовольствием играют с детьми. Вестфальская таксообразная гончая считалась уменьшенной версией немецкого бракка, но в 1910 году для этой породы был разработан собственный стандарт.

Эти гончие во многом схожи со своим более крупным «прототипом», но производят впечатление более сбитых и мощных собак. У вестфальских таксообразных гончих преданное, дружелюбное, серьезное и внимательное выражение глаз.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)