Вестфальская таксообразная гончая

Таксообразные гончие — это активные собаки, которым необходимы долгие прогулки по лесу, если их не используют для охоты.
Взрослая вестфальская таксообразная гончая, черно-белое изображение

О вестфальской таксообразной гончей

Эти веселые и добродушные собаки отлично подходят для жизни в семье и содержания вместе с другими представителями той же породы. Это очаровательные компаньоны, которые с удовольствием играют с детьми. Вестфальская таксообразная гончая считалась уменьшенной версией немецкого бракка, но в 1910 году для этой породы был разработан собственный стандарт.

Эти гончие во многом схожи со своим более крупным «прототипом», но производят впечатление более сбитых и мощных собак. У вестфальских таксообразных гончих преданное, дружелюбное, серьезное и внимательное выражение глаз.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Германия

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы

Бдительные / Дружелюбные / Преданные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная собака для семьи

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Требует минимального ухода за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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