Уиппеты счастливы в любой обстановке. Неважно, где находится уиппет — на беговой дорожке или в доме с любящей семьей, — он будет наслаждаться каждой минутой. Эти кроткие, ласковые, уравновешенные собаки — идеальные компаньоны и отличные спортсмены.

В настоящее время уиппеты являются самыми популярными борзыми. Некоторое время назад породу называли «малым грейхаундом». Несмотря на утонченную внешность, уиппеты — сильные, крепкие и энергичные собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)