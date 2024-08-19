Уиппет
Об уиппете
Уиппеты счастливы в любой обстановке. Неважно, где находится уиппет — на беговой дорожке или в доме с любящей семьей, — он будет наслаждаться каждой минутой. Эти кроткие, ласковые, уравновешенные собаки — идеальные компаньоны и отличные спортсмены.
В настоящее время уиппеты являются самыми популярными борзыми. Некоторое время назад породу называли «малым грейхаундом». Несмотря на утонченную внешность, уиппеты — сильные, крепкие и энергичные собаки.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Легко приспосабливаются / Подвижные / Кроткие / Любвеобильные / Уравновешенные
Основные факты
Дружелюбное поведение при общении с детьми
Отличный компаньон
Требуется умеренный уход за шерстью
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