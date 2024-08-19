Уиппет

Быстрые, выносливые и дружелюбные уиппеты идеально сочетают в себе изящество и силу.
Взрослый уиппет, черно-белое изображение

Об уиппете

Уиппеты счастливы в любой обстановке. Неважно, где находится уиппет — на беговой дорожке или в доме с любящей семьей, — он будет наслаждаться каждой минутой. Эти кроткие, ласковые, уравновешенные собаки — идеальные компаньоны и отличные спортсмены.

В настоящее время уиппеты являются самыми популярными борзыми. Некоторое время назад породу называли «малым грейхаундом». Несмотря на утонченную внешность, уиппеты — сильные, крепкие и энергичные собаки.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Легко приспосабливаются / Подвижные / Кроткие / Любвеобильные / Уравновешенные

Основные факты

Дружелюбное поведение при общении с детьми

Отличный компаньон

Требуется умеренный уход за шерстью

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