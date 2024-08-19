Белая швейцарская овчарка

Американский кобель Лобо, родившийся 5 марта 1966 года, считается родоначальником породы в Швейцарии. Его потомки, скрещенные с другими представителями, привезенными из Северной Америки, постепенно основали популяцию собак этой породы в Европе.
Взрослая белая швейцарская овчарка, черно-белое изображение

О белой швейцарской овчарке

Эти овчарки средних размеров обладают сильным и мускулистым вытянутым телом, стоячими ушами и густой средней или длинной шерстью с подшерстком. Белые швейцарские овчарки — это семейные собаки-компаньоны с кротким нравом, которые больше всего на свете обожают детей.

Это внимательные сторожевые и трудолюбивые рабочие собаки с большим количеством энергии. Белые швейцарские овчарки внимательны и бдительны, но обладают уравновешенным характером без признаков нервозности. Иногда эти собаки немного сдержанно относятся к посторонним, но тревожности они не испытывают.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Бдительные / Дружелюбные / Умные / Общительные / Любвеобильные / Послушные

Основные факты

Отличная сторожевая собака

Требует минимального ухода за шерстью

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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