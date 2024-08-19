Белая швейцарская овчарка
О белой швейцарской овчарке
Эти овчарки средних размеров обладают сильным и мускулистым вытянутым телом, стоячими ушами и густой средней или длинной шерстью с подшерстком. Белые швейцарские овчарки — это семейные собаки-компаньоны с кротким нравом, которые больше всего на свете обожают детей.
Это внимательные сторожевые и трудолюбивые рабочие собаки с большим количеством энергии. Белые швейцарские овчарки внимательны и бдительны, но обладают уравновешенным характером без признаков нервозности. Иногда эти собаки немного сдержанно относятся к посторонним, но тревожности они не испытывают.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Швейцария
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Бдительные / Дружелюбные / Умные / Общительные / Любвеобильные / Послушные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Требует минимального ухода за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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