Белая швейцарская овчарка

Эти овчарки средних размеров обладают сильным и мускулистым вытянутым телом, стоячими ушами и густой средней или длинной шерстью с подшерстком. Белые швейцарские овчарки — это семейные собаки-компаньоны с кротким нравом, которые больше всего на свете обожают детей.

Это внимательные сторожевые и трудолюбивые рабочие собаки с большим количеством энергии. Белые швейцарские овчарки внимательны и бдительны, но обладают уравновешенным характером без признаков нервозности. Иногда эти собаки немного сдержанно относятся к посторонним, но тревожности они не испытывают.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)