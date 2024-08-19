Фокстерьер жесткошерстный

Жесткошерстные фокстерьеры — это активные и полные жизни собаки, которые всегда настороже и готовы к любым приключениям.
Взрослый жесткошерстный фокстерьер, черно-белое изображение

О жесткошерстном фокстерьере

В стойке жесткошерстный фокстерьер похож на охотничью лошадь с коротким корпусом. Эти собаки способны преодолевать большие расстояния. До появления пород миниатюрных терьеров, используемых в качестве собак-компаньонов, именно жесткошерстный фокстерьер занимал нишу самого популярного семейного питомца.

Они дружелюбны и общительны со своими близкими, но смелы и решительны в пылу погони, в ходе которой способны настичь добычу как на открытом пространстве, так и в норе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Подвижные / Бдительные / Упорные / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Требуется интенсивная дрессировка

Наличие сада не обязательно

Требуется умеренный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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