Фокстерьер жесткошерстный

В стойке жесткошерстный фокстерьер похож на охотничью лошадь с коротким корпусом. Эти собаки способны преодолевать большие расстояния. До появления пород миниатюрных терьеров, используемых в качестве собак-компаньонов, именно жесткошерстный фокстерьер занимал нишу самого популярного семейного питомца.

Они дружелюбны и общительны со своими близкими, но смелы и решительны в пылу погони, в ходе которой способны настичь добычу как на открытом пространстве, так и в норе.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)