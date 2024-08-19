Гриффон Кортальса

Жесткошерстные гриффоны Кортальса — превосходные охотники. Они очень привязываются к своим владельцам и своей территории, которую они бдительно охраняют, а также очень бережно относятся к детям.

Эти гордые, энергичные, выносливые собаки средних размеров с прямоугольной формой тела отличаются темно-желтыми или коричневыми глазами без выраженных бровей, а «усы» и «борода» придают их морде уверенное выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)