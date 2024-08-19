Гриффон Кортальса

Целью выведения этой породы было получение собак, более медленных, чем британские, но более быстрых, чем континентальные породы. В результате было выведено животное, способное хорошо маневрировать на любой местности.
Взрослый гриффон Кортальса, черно-белое изображение

О гриффоне Кортальса

Жесткошерстные гриффоны Кортальса — превосходные охотники. Они очень привязываются к своим владельцам и своей территории, которую они бдительно охраняют, а также очень бережно относятся к детям.

Эти гордые, энергичные, выносливые собаки средних размеров с прямоугольной формой тела отличаются темно-желтыми или коричневыми глазами без выраженных бровей, а «усы» и «борода» придают их морде уверенное выражение.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы

Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Требуется умеренный уход за шерстью

Требуются большие физические нагрузки

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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