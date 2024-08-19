Гриффон Кортальса
О гриффоне Кортальса
Жесткошерстные гриффоны Кортальса — превосходные охотники. Они очень привязываются к своим владельцам и своей территории, которую они бдительно охраняют, а также очень бережно относятся к детям.
Эти гордые, энергичные, выносливые собаки средних размеров с прямоугольной формой тела отличаются темно-желтыми или коричневыми глазами без выраженных бровей, а «усы» и «борода» придают их морде уверенное выражение.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-14 годы
Любвеобильные / Напористые / Бдительные / Независимые / Кроткие / Умные / Преданные / Послушные / Тихие / Уравновешенные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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