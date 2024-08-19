Жесткошерстная венгерская легавая, также известная как жесткошерстная выжла, очень привязана к своему владельцу, восприимчива и легко поддается дрессировке. У собаки этой породы развито чувство собственного достоинства, она не терпит грубого обращения. Она поддерживает контакт с владельцем, ведет поиск дичи с увлечением и упорством, используя прекрасное чутье и отличные навыки обнаружения зверя.

Благодаря умному и терпеливому нраву жесткошерстную венгерскую легавую часто используют в качестве собаки-терапевта. При этом она очень энергична и нуждается в постоянной физической активности, успешно выступая в спортивных дисциплинах для собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)