Жесткошерстная венгерская легавая
О жесткошерстной венгерской легавой
Жесткошерстная венгерская легавая, также известная как жесткошерстная выжла, очень привязана к своему владельцу, восприимчива и легко поддается дрессировке. У собаки этой породы развито чувство собственного достоинства, она не терпит грубого обращения. Она поддерживает контакт с владельцем, ведет поиск дичи с увлечением и упорством, используя прекрасное чутье и отличные навыки обнаружения зверя.
Благодаря умному и терпеливому нраву жесткошерстную венгерскую легавую часто используют в качестве собаки-терапевта. При этом она очень энергична и нуждается в постоянной физической активности, успешно выступая в спортивных дисциплинах для собак.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Венгрия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Спокойные / Подвижные / Любвеобильные / Умные / Уверенные / Упорные / Решительные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требует минимального ухода за шерстью
Не нуждается в интенсивной дрессировке
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