Жесткошерстная венгерская легавая

Жесткошерстная венгерская легавая передвигается элегантно, медленной рысью, отталкиваясь задними конечностями и выдвигая вперед передние конечности. В поле собака этой породы движется равномерным галопом, преодолевая большие расстояния.
Взрослая жесткошерстная венгерская легавая на черно-белой фотографии

О жесткошерстной венгерской легавой

Жесткошерстная венгерская легавая, также известная как жесткошерстная выжла, очень привязана к своему владельцу, восприимчива и легко поддается дрессировке. У собаки этой породы развито чувство собственного достоинства, она не терпит грубого обращения. Она поддерживает контакт с владельцем, ведет поиск дичи с увлечением и упорством, используя прекрасное чутье и отличные навыки обнаружения зверя.

Благодаря умному и терпеливому нраву жесткошерстную венгерскую легавую часто используют в качестве собаки-терапевта. При этом она очень энергична и нуждается в постоянной физической активности, успешно выступая в спортивных дисциплинах для собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Венгрия

Размерная категория: Maxi

Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы

Спокойные / Подвижные / Любвеобильные / Умные / Уверенные / Упорные / Решительные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Требует минимального ухода за шерстью

Не нуждается в интенсивной дрессировке

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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