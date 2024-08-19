Ксолоитцкуинтли (или шолоитцкуинтли) — это тихие, спокойные собаки с веселым и наблюдательным характером. Они бдительны и недоверчивы к незнакомым людям, поэтому становятся отличными сторожевыми псами и замечательными компаньонами.

Иногда эту породу называют мексиканскими голыми собаками. На родине она популярна благодаря необычной внешности и спокойному характеру. Характерные особенности этой породы — хохолок и наморщенный лоб. Ксолоитцкуинтли бывают трех различных размеров, так что собак этой породы можно содержать в любом доме.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)