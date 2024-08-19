Ксолоитцкуинтли
О ксолоитцкуинтли
Ксолоитцкуинтли (или шолоитцкуинтли) — это тихие, спокойные собаки с веселым и наблюдательным характером. Они бдительны и недоверчивы к незнакомым людям, поэтому становятся отличными сторожевыми псами и замечательными компаньонами.
Иногда эту породу называют мексиканскими голыми собаками. На родине она популярна благодаря необычной внешности и спокойному характеру. Характерные особенности этой породы — хохолок и наморщенный лоб. Ксолоитцкуинтли бывают трех различных размеров, так что собак этой породы можно содержать в любом доме.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Мексика
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы
Спокойные / Тихие / Дружелюбные / Бдительные / Умные / Уравновешенные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Отличная сторожевая собака
Наличие сада не обязательно
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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