Ксолоитцкуинтли

У собак породы ксолоитцкуинтли шесть разновидностей. Они могут быть стандартного, среднего или миниатюрного размера (высота в холке — от 25 до 60 см), а также с шерстью или без нее.
Взрослая собака ксолоитцкуинтли, черно-белое изображение

О ксолоитцкуинтли

Ксолоитцкуинтли (или шолоитцкуинтли) — это тихие, спокойные собаки с веселым и наблюдательным характером. Они бдительны и недоверчивы к незнакомым людям, поэтому становятся отличными сторожевыми псами и замечательными компаньонами.

Иногда эту породу называют мексиканскими голыми собаками. На родине она популярна благодаря необычной внешности и спокойному характеру. Характерные особенности этой породы — хохолок и наморщенный лоб. Ксолоитцкуинтли бывают трех различных размеров, так что собак этой породы можно содержать в любом доме.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Мексика

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 15-20 годы

Спокойные / Тихие / Дружелюбные / Бдительные / Умные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная собака для семьи

Отличная сторожевая собака

Наличие сада не обязательно

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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